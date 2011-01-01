Lo Russo a Tokyo per parlare di innovazione e resilienza climatica

Innovazione e resilienza climatica sono le tematiche al centro della missione istituzionale del sindaco di Torino Stefano Lo Russo in Giappone, dove si trova per partecipare a SusHi Tech Tokyo, una delle più rilevanti manifestazioni dedicate alle nuove tecnologie, con un focus sull'intelligenza artificiale e la robotica come strumenti chiave per migliorare la qualità della vita nelle città, e G-Nets Leaders Summit, che riunisce 49 città del mondo per parlare di un nuovo futuro urbano basato sulla resilienza climatica. "Le città - spiega Lo Russo - sono protagoniste della transizione ecologica e per questo siamo orgogliosi di prendere parte a questi appuntamenti, certi che possano rappresentare un'importante opportunità di confronto e condivisione di idee e buone pratiche su quelle che sono le sfide che Torino, come molte altre città nel mondo, si trova ad affrontare". "Torino - aggiunge il sindaco - si configura in questo senso come un laboratorio urbano che integra la pianificazione del nuovo piano regolatore generale, la strategia climatica del Climate City Contract, l'innovazione con un approccio basato sui dati". Ieri il sindaco ha anche preso parte all'inaugurazione del padiglione italiano dell'Agenzia Ice; oggi ha partecipato al panel Promoting Greenery dedicato alla transizione ecologica affrontata dalle città.