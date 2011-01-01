Furti su autobus in deposito, raid nel Torinese

La notte scorsa, nel deposito Gtt di via Orti a Chivasso, nel Torinese, sette autobus impiegati nel servizio extraurbano sono stati danneggiati a causa del furto di alcune componenti meccaniche. I mezzi sono risultati inutilizzabili per il servizio mattutino. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. "Nel frattempo - informa l'azienda con una nota - Gtt sta lavorando per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare il servizio il prima possibile".