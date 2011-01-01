Nursing Up, oggi giornata sicurezza sul lavoro ma in corsia non c'è da festeggiare

Nella giornata mondiale per la sicurezza e sul lavoro nelle corsie dei pronto soccorso "non c'è nulla da festeggiare: turni sempre più pesanti, reparti sovraffollati, una crescente esposizione alla violenza". E' quanto afferma il sindacato Nursing Up dell'Asl Città di Torino, che si aggancia anche agli ultimi episodi di aggressione al personale avvenute negli ospedali di Ciriè, Molinette e San Giovanni Bosco. «Non siamo più di fronte a episodi isolati - afferma Fausto Russo, segretario aziendale del sindacato - ma a una normalizzazione del rischio: oggi entrare in pronto soccorso significa accettare che la violenza possa far parte del turno di lavoro. È una contraddizione sempre più insostenibile: mentre si celebra la sicurezza sul lavoro, chi lavora in sanità viene lasciato solo davanti a situazioni di pericolo reale». «Quando un professionista sanitario viene aggredito mentre sta curando - aggiunge Claudio Delli Carri, segretario regionale - non è solo un fatto di cronaca: è un fallimento organizzativo e istituzionale. Senza sicurezza non esiste sanità pubblica e il diritto alla salute resta uno slogan vuoto».