Directa Sim, approvati il bilancio e il raddoppio del dividendo

Gli azionisti di Directa Sim, società quotata su Euronext Growth Milan, hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile d'esercizio pari a 12,6 milioni di euro, e la distribuzione di un dividendo di 60 centesimi per azione rispetto ai 30 dello scorso anno per un totale di 11.250.000 euro. Via libera anche alle politiche di remunerazione e incentivazione per il 2026. L'assemblea ha anche deliberato la riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 8 a 7. Il consiglio resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. La società ha poi nominato Alessandro Commito nuovo head of product and competition (il precedente incarico era di investor relations manager).