Directa Sim, approvati il bilancio e il raddoppio del dividendo

15:06 Martedì 28 Aprile 2026

Gli azionisti di Directa Sim, società quotata su Euronext Growth Milan, hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile d'esercizio pari a 12,6 milioni di euro, e la distribuzione di un dividendo di 60 centesimi per azione rispetto ai 30 dello scorso anno per un totale di 11.250.000 euro. Via libera anche alle politiche di remunerazione e incentivazione per il 2026. L'assemblea ha anche deliberato la riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 8 a 7. Il consiglio resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. La società ha poi nominato Alessandro Commito nuovo head of product and competition (il precedente incarico era di investor relations manager).

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