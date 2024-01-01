Marnati, oggi in Piemonte nessun problema di approvvigionamento energia

"Non ci sono problemi di approvvigionamento di energia oggi in Piemonte": Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Matteo Marnati, presentando al consiglio regionale una informativa sulla situazione. Marnati ha anche annunciato un incontro con Eni, il 7 maggio, in cui si parlerà di "strategie energetiche e pozzi nel Novarese". "Più del 52 per cento dei nostri consumi interni - ha detto l'assessore - è legato al gas naturale e quindi risentiamo molto dell'aumento dei costi. A livello generale si registra una crescita della produzione elettrica e un incremento significativo della quota di energia da fonti rinnovabili. Nel 2024 il Piemonte ha prodotto più energia elettrica della sua domanda interna e il 46 per cento è prodotto da idroelettrico e fotovoltaico. Attualmente gli usi finali di energia, sia elettrica che termica, sono soddisfatti per il 20 per cento con fonti rinnovabili". Per quanto riguarda l'approvvigionamento di carburanti, il gasolio rimane il prodotto petrolifero più utilizzato: rappresenta il 63 per cento delle vendite complessive (dati 2024) ed è utilizzato per il 90 per cento dall'autotrazione anche se c'è una tendenza nell'ultimo periodo alla riduzione dei consumi. "Al momento - sottolinea Marnati - non ci sono criticità per l'approvvigionamento di carburanti ma il settore è molto esposto all'aumento dei prezzi, che si ripercuotono su tutto il mondo produttivo e quindi anche sui consumatori". Marnati ha proposto l'istituzione di una Unità di monitoraggio energetico regionale per migliorare la conoscenza di consumi e fabbisogni e analizzare i nodi critici (trasporto aereo, interporti e logistica, trasporto pubblico), promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili (fotovoltaico e Comunità energetiche rinnovabili)".