Torino, Il Comune dà il via ai corsi prematrimoniali laici

La giunta comunale di Torino ha approvato l'avvio alla sperimentazione di un corso prematrimoniale laico, gratuito e facoltativo per le coppie che intendano sposarsi con rito civile o unirsi civilmente. La delibera deriva da una mozione della vicepresidente della Sala Rossa Ludovica Cioria, approvata dal Consiglio comunale, e consiste in un protocollo d'intesa con l'ordine degli avvocati di Torino e delle psicologhe e psicologi del Piemonte. I contenuti del corso, in presenza o online, riguarderanno gli aspetti giuridici legati al matrimonio e all'unione civile e quelli relazionali e psicologici, con particolare attenzione a comunicazione di coppia, gestione dei conflitti, affettività, parità di genere e rapporto con i figli. "L'obiettivo - dice l'assessore ai Servizi civici, Francesco Tresso - è offrire alle coppie strumenti per affrontare con consapevolezza e responsabilità la vita coniugale e per accompagnarle in un percorso che rafforzi la qualità e stabilità del progetto di vita comune". "Con questi corsi - aggiunge la vicesindaca con delega alle Politiche per le famiglie, Michela Favaro - la Città mette a sistema competenze professionali qualificate e valorizza un patrimonio di esperienza già presente". Per l'assessore Jacopo Rosatelli si tratta di "un tassello importante delle politiche della Città per i diritti, l'inclusione e le pari opportunità: offrire alle coppie strumenti per costruire relazioni consapevoli significa anche promuovere modelli fondati sul rispetto reciproco, sulla parità di genere e sulla prevenzione delle disuguaglianze".