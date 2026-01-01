Energia, Nallo (Iv): Piemonte si candidi per le nuove centrali

"Il Piemonte non deve avere paura del futuro, ma candidarsi a ospitare le centrali nucleari di nuova generazione e il Parco Tecnologico". Lo dichiara la consigliera regionale Iv Vittoria Nallo, contestando la prudenza espressa in materia dall'assessore Matteo Marnati in Consiglio regionale. "L'assessore - sottolinea Nallo - afferma che il Piemonte 'ha già dato', cercando di giustificare la retromarcia puramente elettorale fatta sulla candidatura di Trino Vercellese. Ma dire di no al Deposito significa rinunciare anche al Parco Tecnologico, perdendo un'enorme occasione di ricerca e investimenti". "L'atteggiamento della giunta - aggiunge - tradisce il programma della stessa Lega, che a parole spinge per riportare in Italia il nucleare di nuova generazione, ma nei fatti resta troppo cauta. Oggi fuggono dalle responsabilità esattamente come fecero in passato osteggiando con i cartelli il gasdotto Tap, infrastruttura di cui ora tutti godiamo i benefici per l'indipendenza dal gas russo". "Per garantire la sicurezza energetica e abbattere i costi per famiglie e imprese - rimarca - serve un mix che unisca le rinnovabili, su cui siamo in forte ritardo, al nucleare moderno, come fanno i nostri vicini europei. Il Piemonte ha le competenze storiche per guidare questo processo".