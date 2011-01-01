Tajani domani a Torino per l'evento "Obiettivo Export"

Domani, mercoledì 29 aprile, il ministro degli Esteri Antonio Tajani interverrà alle ore 11 a Torino all'evento "Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia", prima tappa di un ciclo di incontri dedicato al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. L'evento di Torino è dedicato al Nord Italia, in particolare alle regioni di: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Agide, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Nel 2025, le regioni del Nord hanno esportato beni per 436,4 miliardi di euro, rappresentando il 68% del totale delle esportazioni dell'Italia (+2,2% rispetto all'anno precedente). Promosso dalla Farnesina con il supporto della Regione Piemonte, l'evento si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e con l'intervento di apertura del ministro Tajani. A seguire, spazio agli strumenti di sostegno all'export messi a disposizione dal Sistema Italia e ad un confronto sul ruolo dei territori nello sviluppo dei mercati internazionali, insieme alle principali associazioni di categoria. Nel pomeriggio si discuterà delle sfide legate all'innovazione, con un particolare focus sui settori della cybersicurezza e dello spazio. La giornata si concluderà con incontri diretti tra imprese, funzionari delle ambasciate italiane ed esperti del Sistema Italia (Ice, Sace, Simest e Cdp) e con il "Laboratorio della crescita", iniziativa realizzata in partnership con 24ORE Cultura, che ha l'obiettivo di attivare un dialogo tra Maeci e operatori del mondo della cultura, delle industrie creative e del Made in Italy. Attesi oltre 700 partecipanti. In occasione della permanenza a Torino, il ministro interverrà anche all'inaugurazione del nuovo ufficio Simest. Il percorso proseguirà con tappe a Bari a giugno e a Roma in ottobre, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra Farnesina, agenzie del Sistema Italia e territori, favorendo il confronto diretto con imprese e associazioni di categoria. L'iniziativa culminerà nella Conferenza Nazionale dell'Export 2026, in programma a Milano a dicembre.