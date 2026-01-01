Incendio bosco nel Torinese, pensionato denunciato

Un pensionato di 75 anni è stato denunciato alla procura di Ivrea per un incendio boschivo divampato lo scorso 28 marzo in località Nava di Cuorgnè, nel Torinese. Le fiamme erano divampate intorno alle 19 in un nel bosco di castagneto e si erano estese per circa 290 metri quadri. Ad occuparsi dello spegnimento del rogo i vigili del fuoco e i volontari Aib. Le indagini dei carabinieri forestali di Pont Canavese hanno permesso di individuare il pensionato, proprietario di un fabbricato nelle vicinanze dell'incendio, che quella sera era intento a svolgere attività di potatura e combustione dei residui vegetali. Il rogo sarebbe stato innescato proprio dai residui di verde, lasciati sui terreni ancora incandescenti e dal vento intenso di quella sera.