Ponte del Primo Maggio occupazione camere verso l'85%

Torino si prepara a un ponte del primo maggio molto positivo per il comparto turistico ricettivo: secondo le prime rilevazioni di Federalberghi Torino, l'occupazione delle camere potrebbe attestarsi a consuntivo tra l'80% e l'85%, con un risultato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il calendario offriva un giorno in più di vacanza. E' la continuazione di "un trend positivo registrato negli ultimi anni in occasione dei ponti primaverili". A incidere sul risultato - spiega Federalberghi - è una combinazione di elementi favorevoli: il meteo stabile, l'attrattività della città, il match domenicale della Juventus e la diffusione del "city break", una modalità di viaggio che negli ultimi anni si è consolidata premiando le destinazioni urbane. L'incremento rispetto allo scorso anno è inoltre favorito dalla maggiore distanza temporale tra il ponte di Pasqua e quello del primo maggio e dall'assenza di un weekend lungo in occasione della Festa della Liberazione, che hanno spinto molti turisti a concentrare la propria scelta sulla Festa dei Lavoratori. "I dati che stiamo registrando in vista del ponte del primo maggio sono molto positivi e rappresentano una conferma del prezioso lavoro sinergico svolto in questi anni dal sistema turistico-ricettivo torinese, dalle istituzioni pubbliche e dagli stakeholders per accrescere l'attrattività della destinazione e potenziare l'accoglienza - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - è un risultato che premia l'impegno quotidiano degli operatori e la qualità che la città è in grado di offrire in ogni periodo dell'anno. In un contesto internazionale che rimane complesso non osserviamo al momento ripercussioni dirette sui flussi turistici e si può ipotizzare che i turisti soprattutto italiani stiano orientando le proprie scelte verso un turismo interno. Torino, con la sua offerta culturale e la sua capacità di accogliere pubblici diversi continua a presentarsi come destinazione solida e appetibile".