Primo Maggio con il sole e temperature in calo

Temperature in calo e nella media per il periodo da domani, su tutta la Penisola, con rovesci isolati e non particolarmente forti. E per il Primo Maggio il ritorno del sole quasi ovunque, con qualche residuo acquazzone su Calabria e Isole Maggiori. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Ci prepariamo a salutare la prolungata e anomala 'Estate d'Aprile' - spiega - per accogliere correnti più fresche dai Balcani. Questa dinamica riporterà una vera e propria 'uguaglianza termica' su tutto il Paese proprio in concomitanza con la Festa del Lavoro". Al momento, sottolinea Tedici, l'Italia risulta letteralmente divisa in due dal punto di vista meteorologico, con sole e caldo anomalo (26-28 gradi) al Centro-Sud e instabilità al settentrione. La 'svolta termica' arriverà da domani, con l'ingresso di aria più fresca dai Balcani che "farà scendere le temperature su tutta la Penisola, spegnendo il caldo pre-estivo anche al Centro-Sud. "Assisteremo al passaggio di isolati rovesci "'a macchia di leopardo' - nota Tedici - concentrati in particolar modo sul Nord-Ovest e lungo la fascia adriatica. Si tratterà comunque di fenomeni veloci, né particolarmente forti né diffusi". Il Primo Maggio sarà comunque fresco, nella media del periodo: le temperature si assesteranno ovunque sui 22-23°C. Il Ponte, poi, proseguirà all'insegna di un ulteriore, sensibile miglioramento. Il vento tenderà ad attenuarsi e i fenomeni cesseranno anche in Sicilia. Le temperature massime riprenderanno a salire dolcemente, riportandosi leggermente sopra i valori medi, con punte di 25°C anche al Nord. Nel dettaglio: Mercoledì 29. Al Nord: peggiora dalle Alpi verso le zone di pianura dal pomeriggio/sera. Al Centro: poco nuvoloso e caldo per il periodo. Al Sud: perlopiù soleggiato. Giovedì 30. Al Nord: nubi irregolari, piogge locali sulle Alpi specialmente occidentali, calo termico. Al Centro: più instabile sui settori adriatici e sul Lazio, calo termico. Al Sud: peggiora con rovesci e locali temporali. Venerdì 1. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, ma ventoso. Al Sud: isolati acquazzoni su Sicilia e reggino, soleggiato e ventoso altrove. Tendenza: weekend in prevalenza soleggiato e di nuovo un po' più caldo.