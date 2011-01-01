Vivibanca approva bilancio, utile capogruppo +10,5%

L'assemblea degli azionisti di Vivibanca, specialty commercial bank indipendente tra i principali operatori nel credito alle famiglie e nel finanziamento alle pmi, ha approvato il bilancio d'esercizio 2025 della capogruppo, chiuso con un risultato d'esercizio pari a 4,88 milioni di euro, in crescita del 10,5%. Risultato che "conferma la solidità della struttura patrimoniale della Banca e del Gruppo e la crescita nel mercato dei finanziamenti alle imprese". L'esercizio si chiude con un utile netto consolidato pari a 3,06 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 5,7 milioni del 2024, principalmente per effetto del minore contributo della componente valutata al fair value del prodotto CQ, in un contesto macroeconomico ancora complesso. Sono stati nominati i nuovi organi sociali per il triennio 2026-2028: Giovanni Cappa presidente del cda e Nicola Miglietta presidente del collegio sindacale. Approvata la Remuneration Policy e le politiche di incentivazione per amministratori e dipendenti del 2026. L'assemblea degli azionisti ha approvato all'unanimità la destinazione dell'utile di esercizio: 244.411 euro a riserva legale e e 4,6 milioni a riserva utili.