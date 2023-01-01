Piemonte, 27 milioni per l'internazionalizzazione delle pmi

La Regione Piemonte attiva il nuovo ciclo dei Progetti integrati di Filiera (Pif) per gli anni 2026-2029, con una dotazione finanziaria di 27 milioni di euro, in crescita rispetto ai 17 milioni degli anni 2023-2025. Fino al 21 maggio le pmi piemontesi possono aderire rispondendo all'avviso pubblicato sul sito regionale. L'annuncio arriva nella giornata in cui il Piemonte ospita, alle Ogr di Torino, la prima tappa del ciclo nazionale "Obiettivo Export: imprese e territori", promosso dalla Farnesina, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. "Con questo nuovo ciclo per gli anni 2026-2029, mettiamo in campo 27 milioni di euro per accompagnare le imprese piemontesi nei mercati internazionali, a testimonianza della consapevolezza della Regione Piemonte di quanto l'export sia un elemento importante per il nostro territorio" affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano. "I Progetti Integrati di Filiera rappresentano uno strumento concreto e collaudato - aggiungono Cirio e Tronzano - capace di rafforzare la competitività delle nostre aziende e valorizzare le eccellenze produttive del territorio. Offriamo alle pmi un supporto operativo completo: dalla partecipazione a grandi eventi fieristici internazionali, quali quelli dedicati all'automotive e all'aerospazio, a incontri B2B con operatori esteri, iniziative di incoming e servizi di supporto personalizzato, oltre a percorsi di crescita e aggregazione. È un investimento mirato per sostenere crescita, occupazione e innovazione, oltre che per presentare in una dimensione di sistema i settori di eccellenza dell'economia regionale, anche in una prospettiva di attrazione degli investimenti".