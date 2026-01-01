Agenzia Mobilità Piemontese, Bargero confermata presidente

Cristina Bargero è stata riconfermata alla presidenza dell'Agenzia della mobilità piemontese. Conferma anche per i consiglieri Raffaele Bianco, rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino, e Davide Gilardino, rappresentante per il bacino del nord-est. Entrano poi in Consiglio Gian Paolo Lumi in rappresentanza del bacino sud-est, e Davide Sannazarro in rappresentanza del bacino sud. "Desidero ringraziare - afferma Bargero - tutti gli enti soci, la Regione Piemonte e la Città di Torino per la fiducia rinnovata, che rappresenta uno stimolo importante a proseguire nel lavoro avviato. In questi anni abbiamo costruito un percorso condiviso, basato sulla collaborazione tra territori e sull'obiettivo comune di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle persone". "Continueremo a lavorare - sottolinea - in stretta sinergia con la Regione Piemonte e con l'assessore Marco Gabusi, che ringrazio per tutto il lavoro sinergico di questi anni. Con lo stesso metodo e la stessa determinazione, l'obiettivo è di consolidare quanto fatto e di sviluppare nuove progettualità capaci di migliorare concretamente la qualità della mobilità per cittadini e territori".