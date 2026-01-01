Simest apre un ufficio a Torino

Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all'estero, amplia la sua presenza e radicamento sul territorio: è stato inaugurato oggi, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il nuovo ufficio di Torino, con l'obiettivo di essere sempre più vicini alle imprese per sostenere il loro impegno nell'export. Per il ministro Tajani "la presenza territoriale è molto importante. Una presenza che si aggiunge a quella oltre i confini nazionali, il che significa che l'imprenditore, sia qua che all'estero, ha un punto di contatto fisico per avere risposte e aiuti". "L'inaugurazione dell'ufficio di Torino - sottolinea il presidente di Simest, Vittorio de Pedys - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del nostro accompagnamento grazie anche alla vicinanza dei territori, con l'obiettivo di consolidare un modello operativo sempre più di partner strategico. Il radicamento sui territori - conclude - non è solo una scelta organizzativa, ma una leva strategica per intercettare bisogni, valorizzare le eccellenze produttive locali e sostenere in modo mirato e duraturo la crescita dell'export italiano. In questo senso - conclude -, Torino e il Nord Ovest costituiscono un contesto particolarmente dinamico e ricco di potenziale".