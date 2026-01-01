A Torino un gruppo di studenti contesta Tajani, "contro la guerra"

15:53 Mercoledì 29 Aprile 2026

Dopo un presidio al Politecnico di Torino, una cinquantina di studenti ha raggiunto in corteo le vicine ex Ogr per contestare il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a un evento. In testa al corteo lo striscione "Polito contro la guerra". Durante il tragitto e all'arrivo davanti alla struttura, i manifestanti hanno scandito slogan contro la guerra e contro la presenza del ministro, tra cui "Fuori Tajani da Torino". Il corteo si è fermato in corso Castelfidardo a pochi metri dalle Ogr. I reparti mobili delle forze dell'ordine stanno monitorando la situazione.

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