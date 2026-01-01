A Torino un gruppo di studenti contesta Tajani, "contro la guerra"

Dopo un presidio al Politecnico di Torino, una cinquantina di studenti ha raggiunto in corteo le vicine ex Ogr per contestare il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a un evento. In testa al corteo lo striscione "Polito contro la guerra". Durante il tragitto e all'arrivo davanti alla struttura, i manifestanti hanno scandito slogan contro la guerra e contro la presenza del ministro, tra cui "Fuori Tajani da Torino". Il corteo si è fermato in corso Castelfidardo a pochi metri dalle Ogr. I reparti mobili delle forze dell'ordine stanno monitorando la situazione.