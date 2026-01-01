Ravello (FdI), tessera "alias" di Gtt inutile vessillo sinistra

Il vicecapogruppo FdI in Regione Piemonte, Roberto Ravello, stigmatizza la scelta del Comune di Torino di introdurre in via definitiva dopo due anni di sperimentazione la tessera 'alias' per i mezzi pubblici, che consente alle persone in percorso di affermazione di genere di usare il proprio nome d'elezione sui mezzi del Gtt. "E' un accrocchio ideologico - sostiene Ravello - un inutile vessillo piantato da una certa sinistra che gioca a creare finti problemi per trovare altrettante finte soluzioni. Come può un abbonamento essere discriminatorio? Non solo è una scelta che non rappresenta un passo avanti per l'inclusione, ma solleva più di una perplessità sulle reali priorità dell'amministrazione, visto che arriva nelle more di un servizio tutt'altro che irreprensibile". "Ancora una volta - aggiunge - si è preferito inseguire battaglie identitarie invece di affrontare le criticità concrete che incidono ogni giorno sulla vita di migliaia di utenti. Prima di rendere 'inclusivi' i mezzi, forse sarebbe il caso di renderli semplicemente all'altezza".