Metro 2, Lo Russo incontra a Tokyo i vertici di Hitachi

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato a Tokyo, dove si trova in missione istituzionale, i vertici di Hitachi, la multinazionale giapponese che nel dicembre 2025 si è aggiudicata il bando di gara per i veicoli della futura Linea 2 della metropolitana di Torino. Durante l'incontro sono anche stati approfonditi gli aspetti legati alla progettazione, alla realizzazione delle opere di sistema e alla fornitura dei treni. "Questa visita è stata un'occasione importante di confronto e scambio con i vertici dell'azienda e soprattutto per approfondire quello che sarà il lavoro sulla nuova Linea 2 della metropolitana, un'opera strategica per la città - sottolinea il sindaco -. Abbiamo rappresentato all'azienda aggiudicataria della gara le principali criticità e priorità legate alla realizzazione di quella che costituisce la più rilevante opera infrastrutturale per questa amministrazione". L'appalto è stato affidato al raggruppamento guidato da Hitachi Rail Sts, con Hitachi Rail Gts Italia e Bonifica, per un importo complessivo di 481,6 milioni di euro e il cronoprogramma, evidenzia una nota di Palazzo Civico, procede nel rispetto degli impegni.