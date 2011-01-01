Stellantis ritorna alla redditività, utile netto di 400 milioni nel trimestre

Stellantis ritorna alla redditività nel primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. L'utile netto è migliorato a 400 milioni di euro, grazie soprattutto alla crescita dei volumi e al rafforzamento della performance operativa. L'utile operativo rettificato è stato di 1 miliardo, che rappresenta un margine del 2,5%, con la maggior parte delle regioni che hanno conseguito risultati positivi I ricavi netti sono aumentati del 6% a 38,1 miliardi di euro, sostenuti da una migliore performance in Nord America, con risultati positivi in Europa allargata e Medio Oriente e Africa.

In Nord America le vendite sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre del 2025, con una crescita del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico. Stellantis ha ottenuto risultati migliori rispetto a un mercato americano in calo del 6% nel primo trimestre 2026, risultando il costruttore con il più alto tasso di crescita nella regione. La quota di mercato è salita al 7,9%, con un aumento di 80 punti base rispetto all'anno precedente, trainata da Ram, il marchio più in rapida crescita del Nord America, le cui vendite nel mercato domestico sono aumentate di circa il 20% su base annua, il più alto nel primo trimestre dal 2023. Anche Jeep ha contribuito alla crescita con Cherokee, Grand Cherokee aggiornato, Grand Wagoneer e il nuovo Sixpak Dodge Charger. In Europa allargata le vendite sono aumentate del 5% e dell'8%, includendo Leapmotor , rispetto al primo trimestre 2025, trainate principalmente da Italia, Germania e Spagna. Stellantis ha registrato una performance superiore rispetto alla modesta crescita del settore nel trimestre. La quota di mercato dell'Eu30 ha raggiunto il 17,5%, con un aumento di 20 punti base su base annua e del 18,1% con un aumento di 70 punti base, includendo Leapmotor. La crescita è stata sostenuta da una gamma diversificata di motorizzazioni Bev, ibride e termiche, tra cui il lancio della Fiat Grande Panda Ice sulla piattaforma Smart Car. La gamma C-Suv continua a rafforzarsi, supportata da Citroën C5 Aircross e Jeep Compass. In Sud America le vendite sono aumentate dell'1% e del 2% includendo Leapmotor, rispetto al primo trimestre 2025. Stellantis ha mantenuto la sua leadership nella regione con una quota di mercato del 21,1%, confermando la sua posizione al primo posto in Brasile, con una quota di mercato del 28,9%, e in Argentina, con il 28,9%. In Medio Oriente e Africa le vendite sono rimaste stabili nonostante una tendenza al ribasso del settore, in calo del 4% su base annua. La quota di mercato di Stellantis è aumentata all'11,5%, in progresso di 50 punti base su base annua, trainata dal 18% di crescita delle vendite su base annua in Algeria, dove Stellantis è leader di mercato, così come in Turchia. I principali lanci del trimestre comprendono Jeep Compass, l'aggiornamento della Peugeot 408 in Turchia e la Citroën Basalt in Sudafrica. In Asia Pacifico le vendite sono diminuite del 4% e del 2% includendo Leapmotor, rispetto al primo trimestre 2025, riflettendo un contesto di settore più debole. L'India ha registrato un aumento delle vendite del 71% durante il trimestre, alimentato dalla rinnovata gamma Citroën.