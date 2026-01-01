Vento sull'Alessandrino, in mattinata superati i 61 chilometri orari

Il vento torna a sferzare parte della provincia di Alessandria. Nella notte e già nella mattinata di oggi - come fatto sapere dalla protezione civile - correnti orientali hanno portato e portano raffiche fino a superare i 60 chilometri orari. A Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera al confine con la Liguria, registrato e pubblicato dalle centraline Arpa un valore di 61,6 (alle 8); a Casale Monferrato di 48,2 (alle 3); nel sobborgo alessandrino di Lobbi di 46,4 (alle 7). Nel corso della giornata è previsto un attenuamento dei fenomeni.