A fuoco nella notte tettoie nel centro storico di Venaria Reale

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte in pieno centro a Venaria Reale (Torino) per un incendio in via Castellamonte che ha interessato alcune tettoie con cumuli di legna all'interno. Non si sono registrati feriti o intossicati ma diverse abitazioni vicine sono state evacuate in via precauzionale. Solo all'alba i residenti vi hanno potuto fare rientro. "Il fumo, visibile anche a distanza non è tossico, trattandosi di combustione di legno - fa sapere il sindaco Fabio Giulivi - la situazione è sotto controllo: le operazioni proseguiranno fino al completo spegnimento delle braci. Grazie a tutti gli operatori intervenuti per la rapidità e la professionalità e ai residenti per la collaborazione". Da chiarire le cause dell'incendio che è stato domato tempestivamente prima che potesse estendersi alle abitazioni vicine.