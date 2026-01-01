Ponte 1 maggio oltre 7 milioni in viaggio, Italia meta preferita

Sono 7,2 milioni i viaggiatori che, in occasione del Ponte del Primo Maggio, si concederanno una vacanza. Il 43% prevede due pernottamenti, il 31% resterà fuori per 3-4 notti, mentre il 18% limiterà il soggiorno a una sola notte. Solo l'8% programmerà vacanze di cinque o più pernottamenti. Emerge dal focus dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio, in collaborazione con Swg, sulle intenzioni di viaggio degli italiani per il ponte del 1 maggio. La spesa media stimata per persona si attesta intorno ai 320 euro, segnale di una domanda turistica dinamica e che si orienta verso soggiorni di due o più pernottamenti (92% delle scelte). Sul fronte delle destinazioni, l'80% dei vacanzieri rimarrà in Italia e il restante 20% trascorrerà il ponte all'estero. Tra le scelte di chi si sposterà fuori dalla propria Regione, primo posto per l'Emilia Romagna (11%), seguita dalla Toscana (9%). Tra le destinazioni preferite emergono le località di mare e le città d'arte, entrambe indicate dal 19% dei viaggiatori, seguite dalle grandi città (13%). Per quanto riguarda la compagnia di viaggio, la formula preferita è quella in coppia, scelta dal 59% dei viaggiatori, mentre 1 su 4 viaggerà con gli amici (26%). La soluzione più scelta è la struttura ricettiva (albergo e bed & breakfast) per il 59% dei viaggiatori. Seguono il soggiorno in casa di amici o seconda casa (18%) e le case in affitto a breve termine (7%). "Il ponte del Primo Maggio - dice Manfred Pinzger, presidente Confturismo-Confcommercio - è una tappa tradizionale per il turismo italiano che privilegia il nostro Paese soprattutto in questo tempo di incertezza. Le nostre imprese sono pronte ad accogliere i viaggiatori italiani con servizi di qualità e che valorizzano il Sense of Italy. In attesa della pausa estiva, come Confturismo Confcommercio teniamo alta l'attenzione sulle necessità del settore sia incoming che outcoming".