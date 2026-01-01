Sindacati, aspettiamo la convocazione del Mimit per Trasnova

"Attendiamo quanto prima la convocazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per poterci confrontare sui piani industriali dei due potenziali imprenditori che hanno dichiarato il loro interessamento all'assorbimento dei lavoratori coinvolti dalla vertenza". Lo affermano Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat dopo il ritiro delle procedure di licenziamento annunciate, nell'incontro presso il Ministero del Lavoro, da Trasnova, Logitech e Teknoservice. "In questo modo - spiegano - viene scongiurato il licenziamento per oltre 230 lavoratori e si predispone l'utilizzo degli ammortizzatori sociali necessari ad accompagnare un possibile processo di reindustrializzazione".