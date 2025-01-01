Gruppo Zegna, ricavi a 470 milioni (+7%) nel trimestre

Nel primo trimestre 2025 i ricavi del gruppo Zegna si attestano a 470,2 milioni, in crescita del 2,5% reported e del 7,4% a tassi di cambio costanti, trainati da un'accelerazione del canale retail (Dtc) e dal brand Zegna (+11% organico). Il canale Dtc, che nel trimestre ha contribuito all'85% delle vendite branded del gruppo, si attesta a 371,9 milioni, +14,2% a tassi di cambio costanti, con tutti e tre i brand in forte crescita e in accelerazione rispetto al trimestre precedente. La performance è positiva di tutte le aree geografiche, con le Americhe che continuano a crescere a doppia cifra e la Greater China Region che ha chiuso il trimestre in crescita. Nel primo trimestre i ricavi del marchio Zegna sono stati pari a 310,3 milioni (+5,9% e +11,3% su base organica e a cambi costanti), in miglioramento rispetto al trimestre precedente grazie alla continua solidità delle prestazioni del canale retail Le regioni Americhe ed Emea (Europe, Medio Oriente e Africa) hanno continuato a registrare una crescita a doppia cifra e la Grande Cina ha registrato una performance positiva. I ricavi di Thom Browne sono stati pari a 58,2 milioni (-9,4% e -3% organico), con una crescita organica positiva a doppia cifra nel retail compensata dal calo nel canale wholesale. Il marchio ha beneficiato dell'accoglienza positiva riservata alla collaborazione tra Thom Browne e Asics, lanciata a marzo. I ricavi di Tom Ford Fashion sono stati pari a 67,7 milioni (+0,4% e +5,4% organico, trainati dalla continua solida performance del canale Direct ti consumer. A livello geografico l'area Emea ha registrato ricavi pari a 152,9 milioni -0,8% (+1,4% su base organica), rappresentando il 33% dei ricavi del gruppo, con una solida crescita del canale Dtc per tutti e tre i marchi, compensata dall'andamento negativo del canale all'ingrosso. I ricavi nelle Americhe sono stati pari a 137,0 milioni, +9,6% (+17,5% organico), rappresentando il 29% dei ricavi totali. La performance è stata sostenuta da una forte crescita in tutti i marchi. I ricavi nella Grande Cina sono stati pari a 124,1 milioni, +0,7% (+5,3% organico), rappresentando il 26% dei ricavi del gruppo, con tutti i brand che hanno registrato un miglioramento della dinamica. I ricavi nel resto dell'area Asia-Pacifico sono stati pari a 55,5 milioni, -0,6% su base annua (+7,7% organico), rappresentando il 12% dei ricavi complessivi trainati da una solida crescita in Corea e Giappone per tutti e tre i marchi.