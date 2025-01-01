Cnh Industrial, utile trimestre di 10 milioni in forte calo

Cnh Industrial ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto di 10 milioni di dollari (0,01 dollari per azione diluita), in forte calo rispetto ai 132 milioni dello stesso periodo del 2025. L'utile netto rettificato si è attestato a 21 milioni, anch'esso in diminuzione su base annua. I ricavi consolidati sono rimasti stabili a 3,83 miliardi di dollari, così come le vendite nette delle attività industriali a 3,17 miliardi. La liquidità generata dalle attività operative è stata pari a 35 milioni, mentre il free cash flow delle attività industriali ha registrato un assorbimento di 589 milioni nel trimestre. Le imposte sul reddito sono scese a 4 milioni di dollari, con un'aliquota effettiva del 30,8% (20% su base rettificata). Cnh conferma le previsioni finanziarie per l'anno. "Sebbene il primo trimestre abbia riflesso una domanda storicamente bassa di macchinari agricoli in Nord America, un contesto commerciale complesso e le persistenti difficoltà in Brasile, la nostra performance è stata in linea con le aspettative", spiega l'amministratore delegato Gerrit Marx. "Il team ha mantenuto disciplina gestendo con attenzione la produzione, mantenendo stabili le scorte lungo la rete distributiva e garantendo risultati positivi su prezzi e costi di prodotto - aggiunge Marx - grazie all'efficienza operativa e al miglioramento della qualità. Riteniamo che il settore stia attraversando la fase più bassa dell'attuale ciclo agricolo, a condizione che le rotte commerciali globali restino aperte. Il nostro obiettivo resta quello di posizionare Cnh per la ripresa del mercato, supportando i clienti con prodotti e tecnologie solide e creando valore duraturo nel lungo periodo".