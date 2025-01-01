BasicNet, nel trimestre fatturato consolidato a 132,8 milioni (+35,1%)

BasicNet, società che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e il tempo libero, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato consolidato di 132,8 milioni di euro, in aumento del 35,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le vendite dirette salgono a 118,8 milioni (+45%), grazie anche al contributo dei marchi Woolrich e Sundek, acquisiti a fine 2025. I risultati del periodo sono stati esaminati dal consiglio di amministrazione, riunito sotto la presidenza di Marco Boglione. Le vendite aggregate dei prodotti dei marchi del gruppo, sviluppate a livello globale attraverso il network, hanno raggiunto i 299,1 milioni di euro, in aumento dell'11,3% rispetto ai 268,8 milioni dello stesso periodo del 2025. A trainare il risultato sono state le vendite dei licenziatari commerciali e dirette, pari a 241,8 milioni (+19%), mentre le vendite dei licenziatari produttivi sono scese a 57,3 milioni (-12,6%). Dal punto di vista geografico, spicca la forte crescita in Europa (+25,6%), mentre Asia e Oceania registrano un incremento più contenuto (+4,7%). In calo invece Medio Oriente e Africa (-5,5%) e soprattutto le Americhe (-18,1%). In calo le royalties, pari a 13,8 milioni (-14,2%), anche per effetto del passaggio alla distribuzione diretta in alcuni mercati.