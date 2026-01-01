Filosa, Leapmotor cresce ma non cannibalizza i nostri brand

"Leapmotor cresce e non sta cannibalizzando altri brand Stellantis. Nei mercati in cui Leapmotor cresce di più come il Regno Unito non vediamo sovrapposizioni, compete con gli altri brand". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando con i giornalisti. "Con i cinesi stiamo crescendo sul piano commerciale e stiamo ragionando anche su collaborazioni industriali", ha spiegato Filosa che ha parlato di "una partenership di successo". "Stiamo imparando molto e abbiamo interesse a farla crescere. Daremo maggiori indicazioni nell'Investor Day", ha sottolineato. A proposito di partnership con altri brand cinesi per le produzioni in Europa Filosa ha rinviato alla presentazione del nuovo piano a Detroit il 21 maggio.