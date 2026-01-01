Lo Russo, dal cardinale Repole posto un tema reale

"Le parole del cardinale Repole intervengono su un tema reale, che non possiamo liquidare con slogan: la trasformazione del nostro tessuto industriale. Torino è prima di tutto una città manifatturiera, è questa la sua identità profonda, costruita in decenni di lavoro, innovazione e competenze. Un patrimonio che non solo va difeso, ma rilanciato con determinazione, perché rappresenta la base su cui costruire il futuro. In questo quadro si inserisce anche il passaggio da una forte vocazione automotive a nuovi ambiti". Così il sindaco Stefano Lo Russo a proposito del messaggio per la Festa del Lavoro dell'arcivescovo di Torino sull'industria bellica. "Torino sa bene cosa significa parlare di industria, lavoro e riconversione", afferma il sindaco per il quale è "molto giusto interrogarsi su direzione e limiti di questa trasformazione anche alla luce dell'accelerazione imposta dall'intelligenza artificiale. La difesa è un settore che oggi, anche tenendo conto del contesto internazionale, sta assumendo un peso crescente. Allo stesso tempo - riflette - non possiamo né dobbiamo considerarlo l'unico orizzonte possibile né rinunciare a una visione industriale più ampia, che tenga insieme innovazione, sostenibilità e diversificazione produttiva. Come istituzioni, abbiamo il dovere di governare questi processi, non di subirli - conclude - e questo significa accompagnare le transizioni industriali con politiche attive, tutelare il lavoro e orientare gli investimenti verso filiere che garantiscano sviluppo nel lungo periodo, senza perdere di vista i valori che definiscono la nostra comunità a partire dalla pace".