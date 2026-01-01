Città Salute Novara, cantiere al via il prossimo anno

I lavori per la realizzazione della Città della Salute di Novara inizieranno nell'estate del prossimo anno e avranno una durata di 5 anni. L'anticipazione è arrivata questa mattina durante la firma del contratto di affidamento dei lavori per il nuovo ospedale, svoltasi in municipio a Novara. Presenti il Commissario straordinario dell'opera Marco Corsini, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Maggiore della Carità' Stefano Scarpetta, e il rappresentante dell'azienda aggiudicataria dell'appalto Claudio Dogliani. "Dopo la firma - ha spiegato Corsini - partiranno subito le ultime procedure burocratiche. Sono stato nominato a febbraio, e in pochi mesi siamo riusciti a procedere celermente. Rispetto alla Città della Salute di Torino, dove avevo trovato una situazione bloccata, a Novara ho incontrato una realtà complessa ma non ferma". "Oggi è una giornata storica - ha rimarcato Cirio, insieme a Canelli - per Novara e per il Piemonte". Il nuovo polo ospedaliero di Novara coprirà un'area complessiva di circa 324.300 metri quadrati. La struttura principale, definita la seconda opera sanitaria più grande del Piemonte, si estenderà su circa su circa 182mila metri quadrati.