Primo Maggio: Filippone (Cisl), "dignitoso è il lavoro che rispetta la persona"

"Dignitoso è il lavoro che rispetta la persona, che offre prospettiva, che non espone al ricatto. Oggi troppi lavoratori, anche nel nostro territorio, vivono in una condizione di incertezza strutturale: contratti brevi, paghe basse, nessuna voce in capitolo su ciò che accade attorno a loro. Questo non è accettabile". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone, sfilando al corteo del Primo Maggio 2026, a Torino. Filippone, che svolgerà il comizio finale, a nome di Cgil, Cisl, Uil, in piazza Castello, ha spiegato anche la posizione del sindacato sull'intelligenza artificiale. "Non siamo contro l'innovazione tecnologica, - ha aggiunto - siamo contro l'innovazione senza diritti. Ogni introduzione di nuove tecnologie nei luoghi di lavoro deve essere oggetto di contrattazione: i lavoratori hanno il diritto di sapere come vengono usati i loro dati, come vengono modificate le loro mansioni, quali ricadute occupazionali sono previste".