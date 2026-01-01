Ricca (Lega), "per violenti ogni scusa è buona per creare disordini a Torino"

"No Tav, Pro Pal e antagonisti ancora protagonisti di scontri in città. Doveva essere una manifestazione per i diritti dei lavoratori, si è trasformata nell'ennesima occasione per creare caos e dare libero sfogo a comportamenti violenti. Mi domando come ancora si possa dare spazio a simili iniziative quando, prima ancora che si cominci, tutti sanno già benissimo dove si va a finire". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte. "Massima solidarietà - aggiunge - alle forze dell'ordine e a tutte le donne e agli uomini in divisa che, mentre altri hanno voglia di giocare alla guerriglia, anche oggi sono in strada a fare onestamente il proprio lavoro. Spiace ribadire che parte della responsabilità di quanto sta accadendo è anche di una certa sinistra che ha difeso e ospitato personaggi ormai tristemente noti all'interno della manifestazione".