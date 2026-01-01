Cirio, "conquiste e risultati si possono ottenere senza violenza e guerra"

"Lo scenario internazionale ha bisogno di stabilità e di pace. E' per quello che il quadro del Quarto Stato e questa immagine ci insegnano anche che le conquiste e i risultati si possono ottenere anche senza la violenza e senza la guerra. Che è il monito che noi - io - credo possiamo oggi trasmettere anche da questa splendida comunità. Si può avanzare con dignità, con determinazione, con forza ma ripudiando la violenza. E io credo che questo sia un ulteriore significato della mia presenza oggi qui in questo splendido posto". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, a Volpedo (Alessandria), paese natale di Giuseppe Pellizza, autore del Quarto Stato, manifesto dei diritti dei lavoratori. Ad accogliere il presidente della Regione è stata la sindaca Elisa Giardini. "Anche il presidente Cirio, venendo nella nostra Volpedo oggi Primo Maggio, ha colto il messaggio del Quarto Stato: un messaggio universale. Questi lavoratori marciano uniti e compatti, però in maniera pacifica. Non hanno armi. Anzi, c'è un uomo in particolare che stringe i pugni e l'altro a fianco che gli dice di tranquillizzarsi. Questo significa che Pellizza conosceva già all'epoca il valore di questa lotta dei lavoratori, ma una lotta grazie alla fermezza delle loro idee".