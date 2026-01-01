Primo Maggio: sindaco di Vercelli, "strage Brandizzo, ferita aperta"

"Oggi noi non possiamo dimenticare le vittime sul lavoro, né limitarci al ricordo formale: dobbiamo dare un nome e un senso a quel dolore. E tra queste ferite ancora aperte, c'è quella della tragedia di Brandizzo che ha colpito anche la nostra Vercelli. Cinque lavoratori travolti e uccisi mentre operavano sui binari. Una tragedia che ha scosso la coscienza del Paese e che ci obbliga a una riflessione severa, perché queste non sono fatalità". Lo ha detto il sindaco di Vercelli Roberto Scheda intervenendo oggi al corteo del Primo Maggio che si è tenuto in città. "Non sono incidenti inevitabili, ma sono il risultato di errori, di negligenze, di responsabilità - ha aggiunto -. E ogni volta che accade, ogni volta che una vita si perde così, lo Stato deve interrogarsi, deve reagire, deve cambiare. Il Primo Maggio deve essere anche questo: un impegno rigoroso, che non ammette rinvii, perché la realtà ci dice che troppo spesso si interviene dopo, quando il danno è compiuto, quando il dolore è già entrato nelle case, quando le parole rischiano di suonare vuote. Ecco, questo non è più accettabile. Servono più controlli veri, efficaci, continui, serve più prevenzione e più formazione, perché la sicurezza non si improvvisa e non si delega".