Scontri a Torino, sindacato finanzieri "adeguare tutele di forze ordine"

Il Siaf (Sindacato italiano autonomo finanzieri) interviene in merito ai "gravi episodi verificatisi ieri a Torino durante i servizi di ordine pubblico, che hanno visto coinvolto anche personale delle forze di polizia impegnato nella gestione delle manifestazioni". "Quanto accaduto a Torino - afferma Eliseo Taverna, segretario generale del Siaf - rappresenta un segnale di forte criticità sul piano della sicurezza operativa. L'impiego del personale in contesti ad alta tensione richiede standard di tutela adeguati a scenari che stanno evolvendo rapidamente e in modo sempre più imprevedibile. Non è più sostenibile affrontare situazioni caratterizzate da violenza organizzata e utilizzo di strumenti offensivi con assetti e protocolli pensati per un contesto ordinario. Serve un aggiornamento concreto e tempestivo delle misure di prevenzione e protezione, a partire dalle dotazioni e dalle procedure di intervento". "È necessario - conclude - avviare un confronto strutturato tra amministrazione e rappresentanze sindacali per ridefinire i modelli di impiego del personale, garantendo un equilibrio reale tra esigenze di ordine pubblico e tutela e sicurezza degli operatori, inclusi i finanzieri del comparto Atpi (Antiterrorismo pronto impiego), chiamati sempre più spesso a concorrere in tali dispositivi".