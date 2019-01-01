Regione Piemonte promuove iniziative per la sicurezza stradale

Nel 2024 in Piemonte, secondo i dati Istat, sono stati registrati 10.487 incidenti stradali, in aumento del 4,6% rispetto al 2023, con 171 vittime (in diminuzione del 3,9% sull'anno precedente e del 26,3% rispetto al 2019) e 14.692 feriti. Il tasso di mortalità stradale regionale si conferma comunque inferiore alla media nazionale, con 4,0 morti ogni 100.000 abitanti rispetto ai 5,1 a livello nazionale. I dati vengono forniti in occasione della a Giornata europea della sicurezza stradale, che si celebra il 6 maggio. La maggior parte degli incidenti si verifica sulle strade urbane (70,7%), seguite da quelle extraurbane (22,0%) e dalle autostrade (7,4%). Tuttavia i decessi avvengono prevalentemente sulle strade extraurbane (48%), dove le condizioni di velocità rendono più gravi le conseguenze degli incidenti. Le categorie più coinvolte nei decessi sono i conducenti e passeggeri di autovetture (45,6%), seguiti da motociclisti (20,5%), pedoni (18,7%), ciclisti (5,3%), conducenti di mezzi pesanti (5,3%) e utenti di monopattini (1,7%). Particolarmente significativo è il dato relativo ai pedoni: l'indice di mortalità risulta in aumento rispetto al 2023 e il 71,9% dei pedoni deceduti ha più di 65 anni, confermando la maggiore vulnerabilità della popolazione anziana. La Regione Piemonte, anche attraverso le Aziende sanitarie, promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione rivolte alla popolazione, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale e di ridurre i fattori di rischio.