Lo Russo, "pietre d'inciampo vandalizzate, offesa memoria vittime"

"La notizia delle pietre d'inciampo vandalizzate in piazza Santa Giulia ci colpisce profondamente. Un gesto vile e stupido, che offende la memoria delle vittime del nazifascismo che, con le numerose pietre d'inciampo posate in questi anni, intendiamo commemorare". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo il danneggiamento, nel quartiere Vanchiglia, di otto pietre d'inciampo che erano state collocate il 3 febbraio scorso. "Questo episodio - aggiunge -, a pochi giorni dal danneggiamento della targa partigiana in via Montebello, è inaccettabile, ancor più perché colpisce i luoghi della memoria. Una memoria che continueremo a custodire con ancora maggiore forza e impegno".