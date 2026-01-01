Disegni, vandalizzazione pietre d'inciampo "gesto di eccezionale gravità"

La vandalizzazione delle otto pietre d'inciampo posate nello scorso mese di febbraio in piazza Santa Giulia, a Torino, in memoria delle anziane ospiti dell'Ospizio Israelitico deportate e assassinate al loro arrivo ad Auschwitz "è un gesto vigliacco e ignobile di eccezionale gravità". Lo afferma Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino. "Da tempo la Comunità Ebraica - aggiunge - denuncia la crescita esponenziale di un antisemitismo sempre più diffuso e aggressivo in un clima di odio e di intolleranza che non può non preoccupare profondamente. Le Istituzioni e la società civile sono chiamate a reagire con fermezza a questa deriva che mina le basi di una civile convivenza tra tutti i cittadini della Repubblica".