Hashish alla finestra del carcere, un arresto nel Cuneese

Aveva lasciato un pacchetto con circa cento grammi di hashish su una finestra affacciata in strada, in prossimità della chiesa interna al carcere di Fossano (Cuneo). Gli agenti penitenziari però se ne sono accorti e hanno arrestato in flagranza il responsabile, un cittadino albanese, libero e presumibilmente in contatto con alcuni detenuti. È accaduto nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 14,15. Il sindacato Osapp esprime "vivo apprezzamento per la brillante operazione condotta" al personale della casa di reclusione. "L'operazione - osserva il sindacato autonomo - evidenzia ancora una volta l'elevato livello di professionalità, prontezza operativa e acume investigativo del personale di polizia penitenziaria di Fossano, che con competenza e coordinamento ha saputo prevenire l'ingresso di droga all'interno della struttura detentiva, garantendo sicurezza e legalità".