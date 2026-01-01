Referendum: Zuppi (Cei), abbiamo chiesto unità

"Sul referendum la Chiesa non ha preso posizione" ma ha soltanto sottolineato che occorreva "unità, come quella che c'è stata in Friuli per il terremoto" del 1976. "Bisogna fare qualcosa che serva per tutti". Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale, intervenendo in conferenza stampa nella Biblioteca del Santuario di Sant'Antonio di Padova, a Gemona (Udine) insieme con mons. Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine, rispondendo alla domanda di un giornalista. Zuppi, in Friuli per una giornata in occasione del 50/o anniversario del terremoto, ha specificato che la chiesa per il referendum aveva indicato tre punti: "Attenzione all' equilibrio tra i poteri; andare a votare; provare a fare riforme in cui ci sia davvero il concorso di tutti, così come è accaduto per il terremoto in Friuli, una condivisione di tutti insieme".