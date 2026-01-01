Sinodo luterano: Ruschke e Brendel nuovi decano e vicedecano

Si è conclusa a Roma la terza seduta del XXIV Sinodo della Chiesa evangelica luterana in Italia. Il Sinodo ha eletto Johannes Michael Ruschke, pastore della comunità di Venezia, come nuovo decano della Celi, e Tobias Brendel, pastore della comunità di Torino, come vice decano. Il nodo finanziario ha attraversato l'intera assemblea. "Il temporaneo contenimento dei fondi dell'otto per mille, a seguito di un errore dei Caf che negli anni passati gestivano le dichiarazioni dei redditi, ha imposto un dialogo serrato con il ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Concistoro uscente, guidato dal decano Carsten Gerdes, ha scelto di abbandonare il contenzioso giudiziario a favore di un accordo che dilaziona il rimborso su cinque o sei anni", riporta una nota. Il Sinodo ha anche deliberato la costituzione di una commissione che entro il 2027 presenterà una proposta di riorganizzazione delle sedi pastorali, con l'obiettivo di un massimo di dodici sedi. Sul fronte della Claudiana Editrice, unica casa editrice protestante in Italia, il Sinodo ha deliberato la possibile riduzione della quota dal 15% al 7%. La Chiesa Evangelica Luterana in Italia è attualmente presente con 15 comunità in tutta Italia. È membro della Federazione Luterana Mondiale e della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. A gennaio 2026 ha firmato a Bari il primo Patto ecumenico tra le chiese cristiane d'Italia.