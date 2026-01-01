Sciopero il 7 maggio contro la riforma degli istituti tecnici

Giovedì 7 maggio, nell'ambito dello sciopero nazionale per dire no alla riforma degli istituti tecnici, a Torino Flc Cgil, Rete Nazionale Istituti Tecnici, Usb, Cobas, Cub, Osa, Assemblea Scuola, Rete degli Studenti Medi organizzeranno due cortei con partenza alle ore 9 da piazza Arbarello (per gli studenti) e da piazza Solferino (per docenti e Ata), con arrivo davanti all'Ufficio scolastico regionale. Le ultime notizie che arrivano dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte sugli organici per il 2026/2027 - spiega la Flc Cgil - destano forte preoccupazione. "Siamo di fronte all'ennesima occasione sprecata per rilanciare davvero il sistema educativo. Si utilizza l'alibi del calo demografico come giustificazione per tagliare posti. La sensazione è quella di un perimetro pubblico che si restringe sempre di più, sacrificato su logiche di bilancio che poco hanno a che fare con la didattica" afferma Serena Morando, segretaria generale della Flc Cgil Piemonte Il primo segnale d'allarme riguarda il calo dei posti: vengono tagliati 84 posti di potenziamento e circa 20 posti di A023. "Tutto questo mentre i problemi strutturali restano lì, immobili: progressiva riduzione dell'offerta formativa e del diritto allo studio. Per non parlare del sostegno: mancano ancora troppe stabilizzazioni in organico di diritto, lasciando alunni, famiglie e lavoratori in una condizione di cronica precarietà" sottolinea Serena Morando. A questo scenario si aggiunge il capitolo della riforma dei tecnici e dei professionali. "Invece di investire sulla fragilità e sul potenziamento della didattica, si scelgono i tagli. Proprio per questo, la Flc Cgil ha deciso di non restare a guardare. La mobilitazione inizierà il 7 maggio con lo sciopero degli istituti tecnici, un atto di protesta necessario per ribadire che la scuola della Costituzione non può essere trasformata in un laboratorio di ingegneria contabile. E proseguirà con altre iniziative di mobilitazione" conclude Morando.