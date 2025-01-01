Circa 1.600 violazioni al codice della strada nei parchi torinesi

Nei principali parchi di Torino, Valentino, Pellerina, Colletta, Ruffini e Michelotti, nel periodo 2025/2026, alla data del 28 aprile, "risultano essere state elevate complessivamente 1.586 sanzioni per violazioni del codice della strada, di cui 1.440 per circolazione in Ztl Valentino senza avere titolo, mentre le restanti sono da attribuire prevalentemente alla sosta irregolare nei parchi da parte di motocicli". Per quel che riguarda i monopattini "è stata riscontrata una sola sosta irregolare nel parco Colletta e a parco Ruffini, nel 2025, sono state contestate 4 violazioni per mancanza del casco". A illustrare i dati, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, l'assessore alla polizia locale, Marco Porcedda che ha riferito anche di tre violazioni per divieto di circolazione di veicoli a motore a parco Ruffini e 29 sanzioni alla Pellerina. L'assessore ha poi spiegato che "non risultano pervenute segnalazioni riguardanti il transito a velocità elevata di biciclette e monopattini a parco Ruffini" e che "ad oggi non sono previste limitazioni al transito di cicli e monopattini all'interno delle aree verdi", se non il limite di 6 chilometri orari. Un limite che "viene frequentemente ignorato" secondo il consigliere Firrao che chiede "un cambio di passo. Servono formule efficaci per gestire questi mezzi - dice - a partire da un rafforzamento della segnaletica per aumentare la moral suasion verso gli utilizzatori, e strumenti adeguati per controllarne il corretto utilizzo".