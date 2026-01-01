Manutenzione fiumi, 94 interventi in Piemonte

La giunta regionale del Piemonte ha approvato il quarto programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua. Sono previsti 94 interventi distribuiti su tutto il territorio, per una movimentazione totale stimata di circa 897mila metri cubi di materiale, di cui 685mila in asportazione e oltre 200mila destinati al ripristino e al rafforzamento delle sponde dei principali corsi d'acqua piemontesi, tra cui Orco, Chiusella, Erro, Borbera, Bormida, Tanaro, Elvo, Sesia, Belbo e Chisola. "Il provvedimento, ideato in Piemonte e unico nel suo genere in Italia, conferma un modello - si legge in una nota della giunta regionale - già sperimentato con successo negli scorsi anni, basato sul coinvolgimento di operatori privati e sulla valorizzazione del materiale estratto. Consente così di realizzare gli interventi senza oneri diretti per la finanza pubblica". Nei primi tre programmi è stata registrata una movimentazione complessiva di oltre 1,3 milioni di metri cubi di materiale, di cui circa 1 milione asportato dagli alvei e oltre 300mila riutilizzati per interventi di difesa e messa in sicurezza delle sponde. Un'attività che ha generato "circa 930mila euro di introiti per la Regione, interamente reinvestiti in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di difesa del suolo e lavori a favore del territorio, con particolare attenzione anche ai Comuni montani". "Con l'approvazione di questo quarto programma - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture e difesa del suolo, Marco Gabusi - consolidiamo un modello che ha dimostrato di funzionare". Il programma sarà attuato attraverso procedure di manifestazione di interesse, rivolte a operatori privati, che potranno occuparsi della progettazione e realizzazione degli interventi il cui termine è fissato per il 19 giugno 2026.