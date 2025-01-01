Banca Territori del Monviso, assemblea a Carmagnola il 16 maggio

Banca Territori del Monviso conferma il proprio percorso di crescita solido e sostenibile, chiudendo il 2025 con risultati positivi, che verranno presentati durante l'Assemblea dei soci 2026, in programma sabato 16 maggio a Carmagnola. Il direttore generale di Btm, Luca Murazzano, esprime la sua soddisfazione per i risultati traguardati dalla banca, che conta 130 collaboratori: "In un contesto globale sfidante, Btm ha continuato a crescere proteggendo la redditività e rafforzando il valore del proprio brand. La nostra strategia è chiara - aggiunge -: professionalità, visione di lungo periodo, centralità del cliente. Quest'equilibrio ci consente di trasformare le sfide esterne in leve di consolidamento e di continuare a creare valore sostenibile non solo per i nostri stakeholder, ma per tutte le comunità in cui operiamo e di cui siamo parte integrante". L'Assemblea si terrà in piazza delle Olimpiadi, dalle 16. Dopo l'illustrazione e la votazione dei punti all'ordine del giorno verranno presentati i membri dell'Advisory Board Next - Btm Young Community, alcuni progetti legati ai giovani del territorio e ci saranno delle premiazioni. Al termine dei lavori, la giornata proseguirà con momenti di convivialità e intrattenimento. L'edizione 2026 dell'Assemblea si distingue anche per l'attenzione alla sostenibilità: i consumi generati durante l'evento saranno monitorati e compensati attraverso progetti a favore del territorio, grazie alla collaborazione con Event Green. Un impegno concreto che trasforma l'impatto dell'iniziativa in un valore positivo per la Comunità.