Vendite auto in Italia, +11,6% in aprile e +9,8% da inizio anno
Cresce per il quinto mese consecutivo il mercato dell'auto italiano. In aprile le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 155.210 con una crescita dell'11,6% sullo stesso mese del 2025. Il quadrimestre chiude con 640.083 immatricolazioni, il 9,8% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Fa meglio del mercato il gruppo Stellantis. In aprile le immatricolazioni sono state 48.808, il 14% in più dello stesso mese del 2025, pari a una quota di mercato del 31,4% rispetto al 30,7%. Nel quadrimestre il gruppo ha venduto 206.609 auto (+15,7%), con la quota che passa dal 30,6% al 32,2%.