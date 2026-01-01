Calcio: Zapata a Superga legge i nomi del Grande Torino

Le celebrazioni per ricordare il Grande Torino si sono concluse con la lettura dei nomi da parte di Duvan Zapata. Il colombiano e capitano granata, proprio come l'anno scorso, ha scandito i nomi dei 31 caduti nella tragedia di Superga del 4 maggio del 1949. Alle celebrazioni al colle non ha partecipato il presidente Urbano Cairo, il quale è stato preso di mira dalla contestazione: sulla strada verso Superga sono stati affissi vari di striscioni contro il numero uno del club di via Viotti.