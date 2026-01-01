Baglione haram

Dicono che… Matteo Salvini, con i sondaggi che tengono la Lega ferma a uno scarno 6%, sia dovuto intervenire in prima persona per raddrizzare alcune storture del partito sui territori. Il caso più clamoroso è a Vigevano, dove il Carroccio ha candidato due esponenti della comunità islamica, uno dei quali è arrivato a inneggiare ad Allah in un volantino elettorale. Apriti cielo. “Non puoi fare un volantino in arabo inneggiando ad Allah o fare un volantino col velo. Chi li ha candidati ha sbagliato”, ha tagliato corto il Capitano. Ma l’ira non si è fermata lì. Da via Bellerio sarebbero partite più di una richiesta di spiegazioni verso il segretario provinciale della Lega di Vercelli, Daniele Baglione, reo di aver inaugurato un centro culturale islamico a Gattinara – città di cui è vicesindaco – proprio nel giorno della manifestazione milanese sulla re-emigrazione. Regione che vai, fenomeno che trovi.