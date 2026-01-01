Aggressione e rapina in centro a Torino, due giovani arrestati

Aggredito con calci, pugni e ferito con un collo di bottiglia per rapinarlo. È accaduto sabato 2 maggio, intorno alle 17.30, in piazza Cesare Augusto, nel centro di Torino, dove una banda di quattro giovani ha assalito un venticinquenne di origine egiziana che stava transitando su un monopattino insieme a un'amica. L'aggressione è stata rapida e violenta: il giovane è stato colpito e derubato del monopattino e dello zaino, mentre i responsabili si sono dati alla fuga. L'episodio è stato notato da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, che si trovava in zona. I militari hanno inseguito due dei quattro presunti autori, riuscendo a bloccarli dopo una colluttazione durante la quale i fermati hanno tentato di colpirli con calci e pugni. I due, un venticinquenne e un trentatreenne di origine nordafricana, sono stati arrestati con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e portati nel carcere Lorusso e Cutugno. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.