Lo Russo, portato la raccolta differenziata in tutti i quartieri

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto in questo mandato il 100% del sistema di raccolta differenziata a Torino, tutti i quartieri sono raggiunti dalla raccolta differenziata. È un dato importante e anche complesso da raggiungere, perché richiede un sistema di raccolta estremamente puntuale, diverso a seconda delle zone". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, ricordando che "in alcune zone c'è il cosiddetto porta a porta, in altre ci sono le isole ecologiche. La scelta - spiega - è stata quella di rendere il sistema di raccolta variabile per adattarsi alle diverse esigenze". Quanto alla frazione di raccolta differenziata raggiunta "siamo al 57,4% - dice -, un dato molto significativo. Abbiamo un target al 2035, stabilito per legge regionale, all'82% e siamo in traiettoria. E' del tutto evidente - aggiunge - che spingere la raccolta differenziata nelle grandi città è completamente diverso dal farlo nei piccoli comuni. Però siamo soddisfatti di essere riusciti a portare la differenziata in tutti i quartieri e continuiamo a lavorare così".