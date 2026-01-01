Vicepresidente Piemonte, piano casa fondamentale per alloggi popolari

"Quale intervento di rigenerazione urbana migliore che rimettere a posto le case popolari delle nostre grandi città? In Piemonte l'Anci, con il suo presidente Gilardino, ha già preso una posizione favorevole chiara, che è davvero nell'interesse dei territori e dei cittadini, ed è quella in cui ci riconosciamo anche noi come Regione. Assolutamente ovvio che siano le Agenzie per la Casa ad accedere ai fondi nazionali per i recuperi edilizi, dal momento che gestiscono in convenzione gli immobili sociali di proprietà dei Comuni". Lo dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore alla Casa, Maurizio Marrone, in merito al nuovo piano casa approvato dal governo Meloni. "Le critiche degli assessori alla casa delle giunte rosse - prosegue - appaiono quindi come attacchi strumentali contro l'interesse delle periferie urbane, che forse qualcuno vorrebbe lasciare nel degrado".